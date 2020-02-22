القطيف 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسيحتفي مكتب التعليم بمحافظة القطيف، بعد غدٍ، بتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين للعام الدراسي 1439-1440 هـ، في نسختها الـ22 تحت عنوان "سواعد وطن"، وذلك في قصر الغانم للمناسبات بالقطيف.وأوضح مدير المكتب عبدالكريم بن عبدالله العليط، أن عدد المحتفى بهم بلغ 722 طالبًا وطالبة، من المرحلتين المتوسطة والثانوية،، مشيرًا إلى أن الحفل يأتي وفق الخطط الإستراتيجية للمكتب، وامتداداً للإنجازات المتميزة التي يحققها على كافة الأصعدة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ومستقبل زاهر وتنمية مستدامة تحقق رؤية 2030م.// انتهى//16:06ت م0074