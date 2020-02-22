الدمام 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسينظم نادي المنطقة الشرقية الأدبي، مساء الثلاثاء القادم، اللقاء السادس لفعاليات "رواق بحور" الذي يعد أحد برامج النادي الجديدة مع انطلاقة موسمه الثقافي لهذا العام، وذلك بقاعة الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز بمقر النادي في حي المزروعية بالدمام.وأفاد رئيس مجلس إدارة النادي محمد بودي، أن هذا اللقاء يتضمن ورشة تفاعلية بعنوان " المنصة النقدية " يعرض فيها الشعراء نصوصهم على عدد من النقاد ليتم مناقشة جودة النص لغة وصورة وأسلوباً وموسيقيا، بمشاركة الناقد الدكتور سعيد العمري، والناقد الدكتور عبدالله العساف، داعياً الشعراء والمواهب الواعدة للاشتراك في هذه المنصة والتفاعل معها وإرسال ثلاث قصائد لكل شاعر عبر استمارة معدة ومنشورة في مواقع النادي التواصلية ليتم تقييمها نقدياً في المنصة، والجمهور لحضور هذه الفعالية.// انتهى//.16:09ت م0075