تبوك 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً، دورة لتأهيل المقبلين على الزواج، وذلك من الساعة الخامسة عصراً وحتى التاسعة مساءً، وتستمر على مدى يومان بمقر الجمعية بتبوك.وأوضح عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي للجمعية عبدالعزيز الشمري ، أن الدورة التي تقدم مجاناً تستهدف المقبلين على الزواج من الرجال، وتهدف إلى تثقيفهم على كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية حال حدوثها, حيث تشمل الدورة محاور شرعية ونفسية، وجوانب اجتماعية واقتصادية وصحية.// انتهى //16:11ت م0076