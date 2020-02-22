عام / فرار 150 ألف شخص بسبب انعدام الأمن في بوركينافاسو
السبت 1441/6/28 هـ الموافق 2020/02/22 م واس
واغادوغو 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 150 ألف شخص فروا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة في بوركينافاسو، بسبب انعدام الأمن.
وقالت المفوضية الأممية في بيان اليوم : إن نحو 765 ألف شخص نزحوا في بوركينافاسو خلال عام بفعل عدم الاستقرار، مؤكدة أن منطقة الحدود الثلاثية الواقعة بين مالي والنيجر وبوركينافاسو، فر منها مؤخراً 11 ألف شخص، بفعل تصاعد وتيرة الهجمات .
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