القدس المحتلة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واساستشهاد ، اليوم شاب فلسطيني جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليه ، من مدينة القدس المحتلة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ، عن استشهاد شاب فلسطيني جراء اطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي عليه بالقرب من باب الأسباط بالبلدة القديمة بالقدس، وفي أعقاب ذلك، شددت تلك القوات من إجراءاتها العسكرية في محيط المكان، وأغلقت جميع الأبواب المؤدية للبلدة القديمة.//انتهى //16:51ت م0079