تاروت 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسنظم مركز زهور المستقبل بجمعية تاروت الخيرية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، محاضرة بعنوان " منهجية أسس الاختيار للزواج"، قدمها مدير المركز شفيق ال سيف، وذلك بمقر المركز بحي التركية بتاروت.وتناولت المحاضرة عدة محاور منها متى أفكر في الزواج والوقت المناسب للتفكير، وتفكيري نحو الارتباط، وخواص فردية وجماعية، والزواج سنة طبيعية وتكاملية، وقناعات خاصة بي تيسر أمري، ورأيي الأخير شريطة الفحص الطبي، والتمسك بالحقائق لا الأوهام، إضافة إلى الإجابة على عدة أسئلة اختصت بموضوع المحاضرة.وتأتي هذه المحاضرة التي تستهدف المقبلات على الزواج، بمناسبة اليوم العالمي لفحص ماقبل الزواج الذي يصادف 21 فبراير ، وضمن النشاطات التثقيفية والمجتمعية التي ينظمها المركز خلال الموسم الحالي.// انتهى //16:54ت م0082