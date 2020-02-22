الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسحقق فريق نادي الشباب للتايكوندو كأس بطولة المملكة المفتوحة للفرق الجماعي للكبار في المنافسات التي اختتمت اليوم على صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض ،بمشاركة (63) فريقاً .ومثل نادي الشباب فهد السميح وهشام الدوخي وأحمد العنزي وعلي المبروك وعبدالله الزعاقي بقيادة المدرب أكرم أحمد ، فيما حل ثانياً أكاديمية التايكوندو وجاء فريق النصر ثالثاً بإشراف مدربه الوطني محمد الحمدان ، فيما جاء أبها رابعاً بقيادة منصور عسيري ، وحقق جائزة الفريق المثالي نادي القارة .وعلى صعيد درجة الشباب حقق فريق الهلال كأس البطولة وقاده للإنجاز بندر الناشري رياض حمدي فارس شمهاني سامي الخيبري ماجد السليم بقيادة المدرب محمد زكي في مباراة تنافسية مع منافسه الشباب الذي حل في الوصافة ، فيما احتل الفرع ثالثا والسلام رابعا ، وحصل على جائزة فريق الروح القتالية نادي الفتح ، وجائزة أفضل لاعب حمد المبروك من نادي الشباب وجائزة لاعب الروح القتالية لاعب أبها نواف آل مداوي .وفي نهاية البطولة توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد زيد الوبران الفائزين و أفضل 3 حكام في البطولة وهم يوسف الجعفر وعبدالرحمن العمري ومحمد جواد.// انتهى //16:56ت م0083