الخرطوم 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمقر المفاوضات بمدينة جوبا مقر حكومة دولة جنوب السودان اليوم ، بوفد الحكومة المفاوض وأعضاء وفد قوي الحرية والتغيير والخبراء المساند لمفاوضات السلام.وأكد الفريق البرهان في تصريح له خلال اللقاء على أهمية الوصول إلى تراضي وتوافق وطني يشمل كل السودانيين ويحقق السلام والاستقرار بالبلاد، مقدماً شكره لأعضاء الوفد المفاوض لما يبذلون من جهود بهدف الوصول إلى السلام المرتجى .وأضاف أننا مدنيون وعسكريون نريد أن نتراضى حتي نصل إلى إتفاق سلام يؤسس لتوافق يزيل كل مظالم الماضي ويعبر بالمرحلة الانتقالية إلى بر الامان و أن هدفنا وهمنا جميعا هو بناء الوطن، معرباً عن أمله في ان يتحقق السلام في السودان في القريب العاجل .الجدير بالذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان كان قد وصل إلى جوبا فى وقت سابق اليوم في زيارة تستغرق يوما واحدا يلتقي خلالها الرئيس سلفاكير ويشارك في أداء القسم لحكومة الفترة الانتقالية بدولة جنوب السودان.// انتهى //16:57ت م0084