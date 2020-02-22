الدمام 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واساحتفت جمعية البطالية الخيرية أمس، بتكريم الفائزين بجائزة البطالية للابداع والتميز في نسختها الثانية، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، وعدد من المدراء والمسؤولين ورجال الأعمال والداعمين ومنسوبي القطاع الغير ربحي.وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس لجنة جائزة الإبداع والتميز المهندس إبراهيم الحاجي، في كلمته أن الجمعية تسير وفق خطة استراتيجية وضعت لها من ضمن برامجها مبادرات التنمية وأثرها بالمجتمع والمستفيدين، ومن أبرزها مبادرة تمكين الأسرة المنتجة وذلك بتمويل من بنك التنمية الاجتماعية، ومبادرة تدريب منتهي بالتوظيف للمستفيدات من خدمات الجمعية، وهي مبادرة مدعومة من مؤسسة الملك خالد تحت مسمى (خليك جاهزة)، مشيراً إلى أن الجمعية لديها مشروع روضة تعليم الأطفال ومشروع مركز الرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة ويضم المشروعين أكثر من (80) وظيفة.وأضاف، أن مبادرة جائزة البطالية للإبداع والتميز تأتي ضمن المبادرات التنموية التي تهدف إلى تكريم المبدعين والمتميزين من الجنسين في مختلف المجالات العلمية والثقافية والفكرية ونشر ثقافة الإبداع والتميز بين أفراد المجتمع وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الداعمين والجهات الفاعلة في المجتمع من جهة والجمعية من جهة أخرى، لافتاً إلى أن النسخة الثانية من الجائزة تم تخصيصها في مجال التعليم، الرياضة، الفن، الباحث العلمي والشباب الواعد، إضافة تكريم الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن التكريم الفخري.من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، تميز جمعية البطالية في مبادراتها ومشاريعها ومن أبرزها دعم مؤسسة الملك خالد وتمويل بنك التنمية تبنى لدعم أنشطة الجمعية، وتحظى بدعم رجال الأعمال والشركات والمؤسسات كل هذه عوامل تساعد الجمعية على التميز، معرباً عن سعادته بتكريم المتميزين والمبدعين للمرة الثانية بالجمعية ليكون حافزاً لهم للإبداع والتميز.وفي ختام الحفل، تم تكريم المتميزين والمبدعين البالغ عددهم "14" متميز ومبدع، فيما تخلل الحفل عرضاً للسير الذاتية للمكرمين والمكرمات.// انتهى //17:00ت م0085