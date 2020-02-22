مكة المكرمة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسانطلقت الحملة التوعوية لأهمية الوقاية من أمراض السرطان بعنوان #امش 30 التي نفذتها الشؤون الصحية بمكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة‬ ومكافحة التدخين و بمشاركة مجموعات ياموهوب للفن والابداع وفريق أنا صحي التطوعي.وصاحب الفعالية أركان متعددة لتوعية بمرض السرطان من كافة الجهات ؛ وتهدف المبادرة الى تعزيز الروح المعنوية الإيجابية ؛وإدخال الفرح والسعادة الى قلوب المصابين ، إضافة لكلمه من المتعافين .ونفذت هذه المبادرة التطوعية من باب المسؤولية المجتمعية من اجل الحرص على والوعي المجتمعي الصحي ؛ وحثه على كيفية التعامل مع المرضى ومساندة المرضى بصناعة الأمل ورسم السعادة على محياهم .// انتهى //17:04ت م0086