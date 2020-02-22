الطائف 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واستشارك أمانة الطائف بعدد من الفرص الاستثمارية البلدية الكبرى المطروحة أمام القطاع الخاص بعد غدٍ، ضمن ملتقى الاستثمار البلدي الذي تنظمه وزارة الشئون البلدية والقروية وبرعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة 24-26 فبراير الجاري.وأوضح أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل ال هميل، أن أمانة الطائف تسعى في هذه المناسبة الكبرى لطرح الفرص الاستثمارية الكبيرة للمرحلة المقبلة على مستوى محافظة الطائف ، مؤكداً أن الفرص المتاحة تلبي لحاجة المحافظة للمشروعات المختلفة وتتوافق مع القطاع الخاص. مبينًا أن الطائف حرصت على التنوع في الاستثمارات المطروحة ما بين فنادق ومولات تجارية ومواقع سياحية بالإضافة إلى مراكز الخدمة على الطرق السريعة ومطاعم ومدن ألعاب وغيرها موزعة في أنحاء المحافظة ، مؤكدًا أن الملتقى والمعارض المصاحبة له تعد مناسبة قوية للمستثمرين للمساهمة في برنامج جودة الحياة في المدن.وأشار الى أن معرض أمانة الطائف يقدم المعلومات التفصيلية للفرص الاستثمارية أمام الزوار طيلة أيام الملتقى بمشاركة فريق عمل متخصص لإبقاء الزوار على اطلاع كامل بالتفاصيل والمعلومات حول الفرص المتاحة.// انتهى //17:35ت م0092