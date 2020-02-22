الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واستوج المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للسهام بكر التويجري الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة المنطقة الوسطى و الشرقية للسهام للفئات السنية "أقل من 17 عام" التي أقيمت على مدار أربعة أيام على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض .وحقق الرامي محمود عزت الميدالية الذهبية في منافسات القوس الأولمبي لمسافة 30م ، وحل عمر السيد ثانياً و عبدالمجيد الخلف ثالثاً ، فيما حصد راكان المهيد ذهبية منافسات 25م ، وجاء في المركز الثاني داني الخطيب ثم جهاد ربيع .وفي منافسات مسافة 18م جاء أولاً نواف البطي ثم سلطان السديري و من خلفه عبدالملك العتيبي ، بينما حقق فيصل الذكير ذهبية منافسات 10م و حصد فضية المنافسة عزيز سطا و ذهبت البرونزية لأحمد نزيه .// انتهى //17:36ت م0093