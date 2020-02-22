رياضي / اختتام منافسات بطولة الوسطى و الشرقية للسهـام
السبت 1441/6/28 هـ الموافق 2020/02/22 م واس
الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس
توج المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للسهام بكر التويجري الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة المنطقة الوسطى و الشرقية للسهام للفئات السنية "أقل من 17 عام" التي أقيمت على مدار أربعة أيام على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض .
وحقق الرامي محمود عزت الميدالية الذهبية في منافسات القوس الأولمبي لمسافة 30م ، وحل عمر السيد ثانياً و عبدالمجيد الخلف ثالثاً ، فيما حصد راكان المهيد ذهبية منافسات 25م ، وجاء في المركز الثاني داني الخطيب ثم جهاد ربيع .
وفي منافسات مسافة 18م جاء أولاً نواف البطي ثم سلطان السديري و من خلفه عبدالملك العتيبي ، بينما حقق فيصل الذكير ذهبية منافسات 10م و حصد فضية المنافسة عزيز سطا و ذهبت البرونزية لأحمد نزيه .
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