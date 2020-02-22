الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع عناد باعويضان ذهبية وزن 84 كغم بعد فوزه على لاعب المنتخب البحريني علي حسين وذلك في بطولة البحرين المفتوحة لفنون القتال المختلط على مدينة عيسى الرياضية .وحقق لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالرحمن الحارثي ذهبية وزن 62 كغم بعد فوزه على لاعب المنتخب البحريني سلمان أحمد .وضمت بعثة المنتخب السعودي لفنون القتال المدرب محمد علي واللاعبان عناد باعويضان وعبدالرحمن الحارثي وسليمان المطلق إدارياً .// انتهى //17:38ت م0094