الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسحققت جامعة الملك سعود كأس بطولة الكاراتيه والميداليات الذهبية اليوم ضمن منافسات الموسم العاشر لبطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية التي استضافتها جامعة الحدود الشمالية بعرعر لمدة ثلاثة أيام برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ .وتوج رئيس الاتحاد الدكتور خالد بن صالح المزيني بحضور مسؤولي الاتحاد ومسؤولي عمادة شؤون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية، لاعبي جامعة الملك سعود بذهب البطولة، فيما سلم الميداليات الفضية لجامعة الجوف التي جاءت في المركز الثاني، والميداليات البرونزية لجامعة الملك عبدالعزيز صاحبة المركز الثالث في البطولة التي شاركت فيها 14 جامعة وأكثر من 150 لاعبًا ومدربًا وإداريًا.وجاءت نتائج البطولة على المستوى الفردي في مسابقة الكاتا الفردي: مسفر الأسمري من جامعة الملك سعود ثم سليم السرحاني من جامعة الجوف فراكان البدري من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل .وفي مسابقة الكاتا الجماعي جامعة الجوف ثم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل فجامعة جدة ، أما مسابقة قتال وزن تحت 60 كجم يزيد الفهيقي من جامعة الجوف ثم محمد هوساوي من جامعة جدة ففهد حكمي من جامعة أم القرى ، وفي مسابقة قتال وزن تحت 67 كجم: محمد عسيري من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ثم علي برناوي من جامعة الملك سعود فنواف المالكي من جامعة الملك سعود.وحقق الفوز في مسابقة قتال وزن تحت 75كجم رائف تركستاني من جامعة الملك عبدالعزيز ثم فيصل الشهري من جامعة الإمام محمد بن سعود ،ومحمد الروقي من جامعة أم القرى ، وفي مسابقة قتال وزن تحت 84 كجم فاز فرج الناشري من جامعة الملك سعود ثم طاهر اللغبي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل فمحمد الزهراني من جامعة الملك عبدالعزيز ، أما مسابقة قتال وزن فوق 84 كجم فاز حاتم البيشي من جامعة الملك سعود ثم محمود شراب من جامعة اللك عبدالعزيز فأمجد قاسم من جامعة القصيم.// انتهى //17:41ت م0097