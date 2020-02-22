القاهرة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسأكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على دعم بلاده الدائم لأشقائها الأفارقة للنهوض بالقارة السمراء وتحقيق الاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن مصر تنشد من خلال كافة جهودها التعاون مع دول قارة أفريقيا لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة لمختلف دول القارة.جاء ذلك في كلمة "مدبولي" اليوم خلال افتتاح اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة وأعضاء المحكمة الدستورية العليا بمصر، بالإضافة إلى 35 وفدًا من الدول الأفريقية، و100 من القضاة أعضاء المحاكم العليا بالقارة السمراء.واستعرض رئيس الوزراء المصري مبادرة "إسكات البنادق وتهيئة الظروف لتنمية أفريقية" كإحدى المبادرات التي قُدمت للقارة السمراء في سبيل التعاون، فضلًا عما تم إنجازه من إصلاح مؤسسي للاتحاد الأفريقي خلال رئاسة مصر لدورته السابقة.من جانبه قال رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر المستشار سعيد مرعي في كلمته : إن الاجتماع في دورته الحالية يناقش عدة محاور تتعلق بالقضايا والمشكلات الدستورية الأفريقية، ومن بينها مشكلة الإرهاب وسُبل مواجهتها من منظور دستوري، والتحديات التي يفرضها عصر التحول الرقمي والحوكمة المعلوماتية في ظل سيادة القانون، والحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة في ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية.وأوضح "مرعي" أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة القضايا الدستورية والقانونية ذات الشأن المشترك لتبادل الخبرات المشتركة سعيًا لتنمية القدرات المشتركة، والإسهام في إيجاد حلول لمواجهة الإشكاليات التي تتعلق بحقوق الأفراد من ناحية، وباستقرار الدول وتقدمها من ناحية أخرى، وذلك من أجل تحقيق العدل والسلام الاجتماعي كأساس لتحقيق التنمية على أرض القارة الأفريقية.// انتهى //17:55ت م0098