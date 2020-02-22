بغداد 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسأعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم،عن اصابة عدد من منتسبي قوات حفظ القانون بجروح ببنادق صيد.واتهمت القيادة في بيان صحفي من وصفتهم بـ" المجاميع العنيفة داخل التظاهرات" بالقيام بهذه الاعمال ,منوهة بان القوات الأمنية تمارس ضبط النفس,وتهيب بالمتظاهرين السلميين التعاون معها لمنع هذه الاعتداءات, واعتقال المنفذين وإحالتهم الى القضاء .// انتهى //18:03ت م0100