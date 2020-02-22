سياسي / رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي رئيس الوزراء اليوغندي
السبت 1441/6/28 هـ الموافق 2020/02/22 م واس
الخرطوم 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس
التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على هامش مشاركته فى حفل أداء القسم لحكومة الفترة الانتقالية بدولة جنوب السودان، رئيس الوزراء الاوغندي الدكتور روهكانا روغندا.
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة خاصة الإقتصادية، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .
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18:04ت م
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