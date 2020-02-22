الخرطوم 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على هامش مشاركته فى حفل أداء القسم لحكومة الفترة الانتقالية بدولة جنوب السودان، رئيس الوزراء الاوغندي الدكتور روهكانا روغندا.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة خاصة الإقتصادية، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .//انتهى//18:04ت م0101