رياضي / التعاون يتعادل مع الرائد في الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
السبت 1441/6/28 هـ الموافق 2020/02/22 م واس
الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس
تعادل فريق التعاون مع نظيره الرائد بهدف لكل منهما اليوم في الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وتقدم التعاون بهدف سجله محمد السهلاوي في الدقيقة 35 وتعادل الرائد بهدف سجله محمد فوزير في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.
ورفع الرائد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس ، وارتفع رصيد التعاون إلى 29 نقطة في المركز السادس.
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18:07ت م
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