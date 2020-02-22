الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واستعادل فريق التعاون مع نظيره الرائد بهدف لكل منهما اليوم في الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم التعاون بهدف سجله محمد السهلاوي في الدقيقة 35 وتعادل الرائد بهدف سجله محمد فوزير في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.ورفع الرائد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس ، وارتفع رصيد التعاون إلى 29 نقطة في المركز السادس.// انتهى //18:07ت م0102