عرعر 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واستنظم صحة منطقة الحدود الشمالية غدًا, فعالية رياضية بعنوان "امش 30" ، من خلال المشي بمعدل 8000 خطوة في اليوم أو أكثر، وذلك في مضمار المساعدية بعرعر.وتأتي هذه الفعالية بمناسبة تدشين وزارة الصحة للمشروع الوطني للمشي الذي يهدف إلى تعزيز الصحة العامة وزيادة ثقافة النشاط البدني على مستوى المملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة عدد الأفراد الذين يمارسون رياضة المشي من 17,4% إلى 35%.ودعت صحة الشمالية الجميع إلى المساهمة في تأصيل ثقافة النشاط البدني وتعزيزها بين كافة شرائح المجتمع.// انتهى //18:09ت م0104