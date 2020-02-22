القاهرة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم برئيس مجلس النواب الشيلي إيفان فلوريس، والوفد البرلماني الموافق له الذي يزور مصر حاليًا.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له بأن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن التطلع لتطوير العلاقات بين مصر وشيلي في مختلف المجالات، وتفعيل أطر التعاون القائمة، لا سيما فيما يتعلق بمجال تعزيز العلاقات البرلمانية، إلى جانب المجالين الاقتصادي والتجاري.وأضاف المتحدث أن رئيس مجلس النواب الشيلي أكد خلال اللقاء على أهمية الدفع قُدمًا بالتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً في المجالين الاقتصادي والتجاري لما يتمتعا به من آفاق رحبة لتطوير التعاون بشأنهما.وأوضح المتحدث أنه تم خلال اللقاء بحث إمكانية الاستفادة من موقع مصر كقاعدة انطلاق للمنتجات الشيلية إلى المنطقتين العربية والأفريقية، لا سيما في ضوء اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بهاتين المنطقتين.// انتهى //18:18ت م0105