الجبيل 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل أمس، سباقه الثاني عشر للموسم الحالي، الذي أقيم بدعم من نادي الفروسية بالرياض، بحضور أعضاء إدارة ميدان فروسية الجبيل وملاك الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط ١٦٠٠ متر ، وفي نهاية الشوط الرابع حقق الجواد "تولان" المركز الأول وفاز بكأس دعم نادي الفروسية.وأسفرت نتائج السباق عن فوز الحصان " ولد الجنادرية " بالمركز الأول في الشوط الأول المخصص للجياد المحلية لم تربح، وفي الشوط الثاني المخصص للجياد جياد المحلية "١ - ٣" حصل على المركز الأول الحصان "رينبو" ، وفي الشوط الثالث المخصص لحصن وأفراس مفتوح الدرجات، حقق المركز الأول الحصان "محتم" ، وفي الشوط الرابع المخصص لحصن وأفراس مواليد ٢٠١٧ ، حصل على المركز الأول الجواد "تولان".// انتهى //19:09ت م0108