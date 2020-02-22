حفر الباطن 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسأنهت أمانة حفر الباطن استعداداتها للمشاركة في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص»، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتنطلق فعالياته بعد غدٍ، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر لمدة ثلاثة ايام، حيث ستشارك أمانة حفر الباطن في الملتقى الذي يوفر فرص استثمارية في أنشطة توافق اهتمامات جميع شرائح المستثمرين.وأوضح أمين حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي، أن مشاركة الأمانة بملتقى فرص تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة التابعة للأمانة وبلدياتها، وعرض كافة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها أمانة حفر الباطن ممثلة بالادارة العامة للاستثمار وكافة وكالاتها وإدارتها للمستفيدين عامة والمستثمرين على وجه الخصوص، مؤكداً سعي الأمانة إلى خلق أكبر عدد من الفرص الاستثمارية وإتاحتها أمام المستثمرين، إضافة إلى حرصها من خلال الإدارة العامة للاستثمارات وتنمية الإيرادات إلى تنوع مجالات الفرص الاستثمارية في شتى الأنشطة، والتي بدورها ستُساهم في النمو الاقتصادي للمدينة، وتحقق تطوراً كبيراً في تنمية إيراداتها.وأضاف، أن ملتقى "فرص" سيحقق فوائد كبيرة لجميع المشاركين من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة على نطاق واسع، والتعريف بالخدمات المقدمة من قِبل أمانة حفر الباطن، لافتاً إلى أن الأمانة ستشارك في الملتقى من خلال جناح تسعى من خلاله إلى تعزيز تواجدها فيه باستعراض الفرص الاستثمارية المطروحة والذي يتوافق مع حجم الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقوية والتجهيزات الكبيرة في هذا الملتقى، وتأمل جلب الاستثمارات، وتعريف كافة المستثمرين والمستفيدين بالفرص الاستثمارية المتاحة والمطروحة، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها أمانة حفر الباطن لعموم المستفيدين، مشيراً إلى أن جميع الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانة تهدف إلى تنمية حفر الباطن اقتصاديًا وسياحياً وخدمياً والإسهام في تحقيق أهداف برنامج (جودة الحياة 2020) أحد برامج رؤية المملكة .2030// انتهى //19:31ت م0110