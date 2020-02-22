الخرطوم 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسبدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم "الاحتفالات بيوم النيل الإقليمي" الذي تستضيفه السودان هذا العام .وأكدت وزيرة الخارجية السودانية اسماء محمد عبدالله فى كلمة لها خلال الاحتفال، اهمية النيل لشعوب دول حوض النيل باعتباره مصدر رزق لغالبية السكان، داعية إلى الاهتمام بالاستثمارات المشتركة بين دول الحوض، مطالبة دول حوض النيل بالمحافظة على المياه من خلال الترشيد .من جانبه استعرض مندوب الاتحاد الأوربي بالسودان روبرت فان التحديات التى تواجه المبادرة فى تزايد احتياجات دول الحوض فى ظل تناقص موارد الحوض بسبب التغيرات المناخية.الجدير بالذكر أن الاحتفالات " بيوم النيل الإقليمي " الذي تستضيفه السودان تم بمشاركة عدد من الدول منها اثيوبيا ،ومصر،ويوغندا ، وتنزانيا ، ورواندي ، وبورندي ،والكنغو ،وكينيا، وجنوب السودان وممثلين للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ورؤساء المكاتب لدول حوض النيل الشرقي والاستوائي .//انتهى//19:46ت م0111