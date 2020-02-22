القاهرة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، تناولت بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين .وقام بنقل الرسالة مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي الخاص هايلي مريام ديسالين، خلال لقائه بالرئيس المصري اليوم .وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له : إن "ديسالين" استعرض خلال اللقاء قضية "سد النهضة" في ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن في إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.وأضاف أن الرئيس المصري أكد من جانبه التزام بلاده نحو إنجاح المفاوضات الثلاثية بمسار واشنطن، مشددًا على أهمية إعلاء قيم التعاون والإخاء بين الشعوب، وتسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء.// انتهى //19:50ت م0112