الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واساختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة للشباب لكرة الطاولة التي أقيمت على صالة مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة على مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 70 لاعبا يمثلون 18 نادياً بالبطولة كل من (الفتح - الهلال- الخليج - الصقور - الحمادة - الهدى - الاتحاد - النهضة - الوحدة- الهداية - المحيط - الفيحاء - الطرف - شرورة - الفرسان- أحد - اليرموك – الحائط ) .وتم توزيع الأندية على أربع مجموعات يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني وتم توزيع الفرق المتأهلة إلى مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية الذي لعب بطريقة خروج المغلوب .وشهدت البطولة تنافس كبير بين الأندية التي تزخر بعدد كبير من اللاعبين المميزين في فئة الشباب .وحقق نادي الفتح المركز الأول واحتل نادي الهلال ثانياً ونادي الخليج ثالثاً ونادي الصقور رابعاً ونادي الهدى خامساً وجاء نادي الحماده سادساً وحل نادي النهضة سابعاً ونادي الاتحاد ثامناً.وبتلك النتيجة يصعد كل من نادي الفتح ونادي الهلال ونادي الخليج إلى الدوري الممتاز للشباب ، وتوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة سعد بن حمود الرويس الفرق الفائزة بالبطولة .// انتهى //19:56ت م0113