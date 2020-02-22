الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسحقق لاعب نادي الهلال للإسكواش عبدالإله أبو رقه اليوم لقب بطولة كأس الاتحاد تحت 17 عاماً التي أقيمت منافساتها على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة أول أمس .وسلم المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد اللاعب عبدالإله أبو رقه كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمة من اتحاد اللعبة فيما حل ثانياً ياسر آل عباس لاعب نادي الاتفاق حيث حصل على الميدالية الفضية ومكافأة مالية .وجاء ثالثاً محمد آل نصفان لاعب نادي الصفا حيث حصل على الميدالية البرونزية ومكافأة مالية ، فيما حل رابعاً منصور المولد لاعب نادي حراء حيث حصل على مكافأة مالية .// انتهى //19:57ت م0114