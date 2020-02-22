الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسيلعب المنتخب السعودي لكرة السلة غداً مع نظيره السوري عند الساعة 7.15 في ثاني مبارياته في التصفيات الآسيوية النهائية لكرة السلة على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة .ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق فوزه الثاني على المنتخب السوري بعد فوزه على نظيره القطري في المباراة الافتتاحية .وكان المنتخب السعودي أجري اليوم السبت الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة وركز خلالها مدربه الوطني علي السنحاني على مفاتيح قوة المنتخب السوري الذي يعتمد على الأداء السريع والتنويع في الأداء الهجومي.من جهته أخرى اجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين وأكد عليهم أهمية تحقيق الفوز ونقاط المباراة خاصة أن مشوار المنتخب طويل في التصفيات ولن يكون سهل في ظل تقارب المستويات الفنية للمنتخبات وفوزهم يضعهم في وضع جيد ومريح في التأهل للنهائيات.وأكد مدرب المنتخب السعودي علي السنحاني أن المباراة لن تكون سهله أمام المنتخب السوري الذي يعد من المنتخبات القوية وصاحب تاريخ جيد في الكرة الآسيوية ولديه للاعبين أصحاب خبره وخسارته أمام إيران بفارق كبير لا تعكس ذلك .// انتهى //20:00ت م0115