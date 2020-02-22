الدمام 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واساختتمت جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية أمس، فعاليات مبادرتها لبناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام في نسختها الرابعة، التي نظمتها الجمعية واستمرت خمسة أيام، بمشاركة 33 جمعية لرعاية الأيتام بالمملكة.وتضمنت الفعاليات التي شارك فيها 156 متدرباً من الجمعيات استعرضوا خلالها أفضل الممارسات في صناعة البرامج المجتمعية، "٨" برامج تخصصية في التسويق الفعال، والحوكمة، والاتصال المؤسسي، وقياس الأثر الاجتماعي للبرامج المجتمعية، والتخطيط التشغيلي، وتحديات القيادة، وتصميم وتخطيط البرامج التنموية، والاستدامة المالية.وتخلل الفعاليات إقامة أمسيات حوارية تناولت توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطبيق الحوكمة في المنظمات الخيرية وكيفية تنمية الموارد المالية.// انتهى//20:03ت م0117