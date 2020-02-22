الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واستغلب فريق النصر على مضيفه الحزم بهدفين دون رد اليوم في الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل هدفي النصر عبد الإله العمري ويحيى الشهري في الدقيقتين 54 و 89 ، ليرتفع رصيد النصر إلى 41 نقطة في المركز الثاني ، وتوقف رصيد الحزم عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر .// انتهى //20:49ت م0121