رياضي / النصر يفوز على الحزم بهدفين بالجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
السبت 1441/6/28 هـ الموافق 2020/02/22 م واس
الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس
تغلب فريق النصر على مضيفه الحزم بهدفين دون رد اليوم في الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وسجل هدفي النصر عبد الإله العمري ويحيى الشهري في الدقيقتين 54 و 89 ، ليرتفع رصيد النصر إلى 41 نقطة في المركز الثاني ، وتوقف رصيد الحزم عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر .
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