مدريد 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسأعاد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى الصدارة مؤقتا بتسجيله سوبر هاتريك في الفوز الكبير على ضيفه إيبار بخمسة أهداف دون رد اليوم على ملعب كامب نو في المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم .ويعد الفوز الرابع تواليا لبرشلونة الذي استعاد الصدارة مؤقتا برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحل ضيفا على ليفانتي لاحقا .ويلعب لاحقا أيضا ريال سوسييداد مع فالنسيا، والأحد أيضا اوساسونا مع غرناطة، وألافيس مع أتلتيك بلباو، وخيتافي مع إشبيلية، وأتلتيكو مدريد مع فياريال.// انتهى //20:52ت م0122