نجران 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واستنظم جامعة نجران ممثلة بعمادة شؤون الطلاب بعد غدٍ الاثنين الحفل الختامي للأولمبياد الثقافي الأول 2020،بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح السبيعي، وذلك بمسرح البرج الإداري للطلاب والطالبات.واستهدف الأولمبياد الثقافي 26 ألف طالب وطالبة بالجامعة بمختلف الكليات والتخصصات في 13 مجالاً تنافسياً شملت القرآن الكريم وأعذب تلاوة والسنة النبوية والسيرة النبوية والإلقاء، اشرح والمساجلة الشعرية والشعر الفصيح والشعر النبطي والقصة القصيرة والخط العربي والرسم التشكيلي والتصوير التشكيلي.// انتهى //20:54ت م0123