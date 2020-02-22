نجران 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واستنظم جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع فرع مركز الحوار الوطني بمنطقة نجران بعد غد الاثنين منتدى "اكتشاف المواهب الاجتماعية في خدمة العمل الاجتماعي"، برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وذلك بمركز الأمير مشعل للفعاليات والمؤتمرات بـ"شليا".ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الناشطين في مجال العمل الاجتماعي، وإبراز المبادرات المتميزة وتشجيع الأفكار الجديدة في ميدان الأنشطة الاجتماعية، من خلال تنظيم العديد من المنصات الحوارية المفتوحة وورش العمل التي تتناول القضايا الاجتماعية، والحلول العلمية لتحقيق جودة الحياة الاجتماعية، والمنهجية العلمية لاكتشاف المواهب المختلفة وطرق توجيهها وحمايتها من الأفكار المضللة والتوجهات غير الصحيحة.// انتهى //20:54ت م0124