برلين 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واساحتفظ فريق بوروسيا دورتموند بفارق النقاط الأربع مع بايرن ميونيخ المتصدر وضيّق الخناق على لايبزيغ بعد فوزه على فيردر بريمن بهدفين دون رد اليوم في المرحلة 23 من الدوري الألماني لكرة القدم .ورفع دورتموند رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن لايبزيغ الذي يحل على شالكه السادس في وقت لاحق، وبفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في آخر 7 مواسم الذي حقق فوزا صعبا على بادربورن الأخير 3 - 2 الجمعة في افتتاح المرحلة.وحقق فريق فورتونا دوسلدورف المهدد بالهبوط الفوز على فرايبورغ السابع، بهدفين دون رد ، وتابع فريق كولن هروبه من منطقة الهبوط بفوزه على برلين بخمسة أهداف دون رد.// انتهى //21:05ت م0126