الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسنظمت الأمانة العامة لمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الخامسة لعام "1441" اليوم حفلاً تكريماً للفائزات في المسابقة، بحضور حرم معالي الأمين العام للمسابقة هيلة الشمري، وعدد من الأكاديميات وقياديات جمعيات حفظ القرآن الكريم في مناطق المملكة، وذلك في القاعة الكبرى بمكتب التعليم النسائي بحي الربوة بالعاصمة الرياض.وباركت حرم معالي الأمين العام في كلمتها للفائزات في المسابقة هذا الإنجاز الذي لا يجاريه إنجاز، لاسيما وهو في أسمى المجالات، وفضله يمتد ليحوز الخير في الدنيا والخير في الآخرة، مهنئةً العاملين في جمعية تحفيظ القرآن الكريم على ما يبذلونه من جهود في سبيل تعليم كتاب الله وتحفيظه، ومنها القيادة النسائية في هذه المسابقة التي تظهر ثمرات جهودها في تخريج حافظات كتاب الله بين فترة وأخرى، سائلةً الله جل وعلا أن يحفظ على هذه البلاد دينها وأمنها واستقرارها وقيادتها.واختتم الحفل بتكريم من أمانة المسابقة للطالبات الفائزات وللجمعيات المشاركة وللمحكمات.//انتهى//21:21ت م0129