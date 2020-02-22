لندن 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسفشل فريق شيفيلد يونايتد في استغلال خسارة توتنهام لانتزاع المركز الخامس وذلك بتعادله أمام ضيفه برايتون بهدف لكل منهما اليوم في المرحلة الـ27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .واكتفى شيفيلد يونايتد بنقطة واحدة تساوى فيها مع توتنهام نقاطاً برصيد 40 نقطة.وتغلب فريق بيرنلي على بورنموث بثلاثية نظيفة ، وفاز فريق كريستال بالاس على نيوكاسل يونايتد بهدف وحيد ، وساوثمبتون على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد .ويلعب لاحقاً ليستر سيتي مع مانشستر سيتي .وتستكمل المرحلة غداً الأحد بلقاء ولفرهامبتون مع نوريتش سيتي وأرسنال مع إيفرتون، على أن تختتم الاثنين بلقاء ليفربول مع وست هام.// انتهى //21:22ت م0130