رياضي / نتائج الجولة الـ 27 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم
السبت 1441/6/28 هـ الموافق 2020/02/22 م واس
لندن 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس
فشل فريق شيفيلد يونايتد في استغلال خسارة توتنهام لانتزاع المركز الخامس وذلك بتعادله أمام ضيفه برايتون بهدف لكل منهما اليوم في المرحلة الـ27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .
واكتفى شيفيلد يونايتد بنقطة واحدة تساوى فيها مع توتنهام نقاطاً برصيد 40 نقطة.
وتغلب فريق بيرنلي على بورنموث بثلاثية نظيفة ، وفاز فريق كريستال بالاس على نيوكاسل يونايتد بهدف وحيد ، وساوثمبتون على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد .
ويلعب لاحقاً ليستر سيتي مع مانشستر سيتي .
وتستكمل المرحلة غداً الأحد بلقاء ولفرهامبتون مع نوريتش سيتي وأرسنال مع إيفرتون، على أن تختتم الاثنين بلقاء ليفربول مع وست هام.
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21:22ت م
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