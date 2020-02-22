رفحاء 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسنفذ فريق "الحدود التطوعي" التابع لجمعية ابن شريم الخيرية بمنطقة الحدود الشمالية 270 ساعة تطوعية خلال عام 2019 م، توزعت بين 9 مجالات تطوعية، منها توزيع السلال الغذائية وكسوة الشتاء بالإضافة إلى المشاركة في أسبوع الشجرة وإفطار صائم والحقيبة المدرسية، المشاركة في اليوم العالمي للمعلم واليوم العالمي للمسنين وغيرها.وأشار الفريق أن عدد المتطوعين المشاركين بلغ 40 متطوعاً، و7 متطوعات، تناوبوا على تنفيذ المبادرات المجتمعية بالشراكة مع الجمعية.من جانبه أثنى المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية ميس الأشرم على جهود الفريق التطوعية، الذي قدم أعمالاً جليلة ضمن نشاط الجمعية، منوهاً بأهمية العمل التطوعي والرسالة النبيلة التي تقدم في خدمة المجتمع.// انتهى //21:35ت م0131