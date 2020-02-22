مسقط 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان الأستاذ عيد الثقفي في حفل افتتاح الدورة الخامسة والعشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب الذي أقيم مساء اليوم في العاصمة مسقط برعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار سلطان عُمان.وزار سمو مستشار سلطان عُمان إلى جانب السفير الثقفي جناح المملكة في المعرض الذي نظمته الملحقية الثقافية بسلطنة عمان بإشراف من الملحق الثقافي الدكتور عثمان القصير .// انتهى //22:52ت م0135