الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسسجّلت الجمارك السعودية حضورها القوي في مشهد الأعمال بالمملكة من خلال مشاركتها الفاعلة كراعٍ رئيس لمعرض التجارة الإلكترونية "زديكس" الذي انطلق اليوم ويشكل ملتقى سنوياً لرواد التجارة والتجزئة الإلكترونية ويهدف إلى نشر الوعي حول هذا المجال، ويعمل على تمكين العاملين والمهتمين فيه.وشهد المعرض حضور معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني للجلسة الحوارية لفعالية "بودكاست المحور الثاني" ضمن مؤتمر "زديكس"، التي أُقيمت اليوم في واجهة الرياض مقر المعرض .وناقشت الجلسة عددًا من المحاور شملت محورًا حول سوق التجارة والتجزئة الإلكترونية في المملكة والتحديات التي يواجهها السوق، والفرص التي لم تُستثمر في هذا المجال، بالإضافة إلى جلسة حوارية أُخرى حول دور الجهات الحكومية في تطوير التجارة الإلكترونية، وذلك بمشاركة متحدثين من عدة جهات حكومية شملت الجمارك السعودية، ووزارة التجارة والاستثمار ، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للغذاء والدواء.واستعرضت الجمارك خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية الخدمات التي تُقدمها في هذا المجال، وذلك من خلال تهيئة جميع السُبل لتذليل المعوقات التي قد تواجه عملائها للإسهام في وصول السلع بأسرع وقت ممكن، وفقًا لمبادراتها نحو تيسير التجارة وتماشيًا مع متطلبات الرقابة الجمركية باستخدام أحدث التقنيات الأمنية التي تُساعد على سرعة ومرونة الفسح، وذلك في مختلف منافذها البرية والبحرية والجوية وعلى مدار 24 ساعة.يُذكر أن بودكاست "المحور الثاني" هو برنامج صوتي للهيئة العامة للجمارك يتناول في كل حلقة عن قصة من عالم الأعمال والتجارة العابرة للحدود، وقد غطت حلقات البرنامج السابقة موضوعات مثل الخدمات اللوجستية، والاستيراد من الصين، وتمثيل العلامات التجارية، إلى جانب حلقة مباشرة مع معالي المحافظ أحمد الحقباني.وتُعد الجمارك السعودية أول جهة حكومية تستفيد من البودكاست القصصي كوسيلة لإيصال رسائلها ولإثراء المحتوى، حيث تهدف من خلال ذلك إلى تقديم محتوى اقتصادي وتجاري ممتع ومفيد وبطريقة مختلفة، بالإضافة إلى سعيها لاستثمار الإمكانات القصصية الموجودة في البودكاست لنشر الوعي في المجتمع ولإبراز جهود الجمارك ومنسوبيها، كما تهدف الجمارك إلى توثيق الساحة الاقتصادية السعودية في مرحلة التحول التي تشهدها المملكة.وجاء بودكاست "المحور الثاني" مؤخرًا ضمن أعلى خمسة برامج بودكاست استماعًا في فئة التجارة والأعمال بالمملكة وذلك وفقًا لتصنيف آبل، حيث بلغت إحصاءات الاستماع العامة 49 ألف استماع على مستوى المملكة خلال 91 يومًا (منذ اطلاقه في 15 نوفمبر 2019).// انتهى //23:11ت م0136