سكاكا 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسناقش مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بمنطقة الجوف اليوم عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة وقرارات الجمعيات الخيرية بالمنطقة.جاء ذلك خلال الاجتماع السادس برئاسة رئيس مجلس الإدارة سلامة الشمري في مقر جمعية البر في النبك.واتخذ المجلس عدداً من القرارات، أبرزها الموافقة على طلب تأسيس عدد من الجمعيات الأهلية، على غرار جمعية مرضى وغسيل الفشل الكلوي في القريات ، وجمعية صداقة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في طبرجل ، وجمعية طبرجل الأسرية ، وجمعية القريات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومخاطبة الجمعيات الأهلية لتفعيل مبادرة أصنع الفارق.وحثّ المجلس الجمعيات على تفعيلها وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه.// انتهى //23:58ت م0140