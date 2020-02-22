تبوك 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسدشن مدير عام إدارة التدريب التقني بمنطقة تبوك المهندس / فهد المطيري ورشة العمل التي أقيمت مؤخرا بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، لرؤساء وحدات التنسيق الوظيفي بمنطقة تبوك والمنشآت التدريبية التابعة لها وذلك بهدف تسليط الضوء ومناقشة آليات العمل الجديدة للتنسيق الوظيفي والتركيز على البحث عن توفير فُرص العمل التي تخدم مخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وشملت الورشة عدة محاور هدفت إلى رفع مؤشرات الأداء لإدارة التنسيق الوظيفي بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها من خلالها تستطيع وحدات التنسيق الوظيفي السعي جاهدًا للعمل على تحقيق ما تتطلع اليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من (مبادرة إيجاد فرصة عمل لكل خريج) والتي تبنتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برعاية من معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد.وخرج المشاركون في الورشة بعدد من التوصيات أهمها التركيز على ضرورة العمل على موقع (تقني) الذي تم تدشينه مؤخراً في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويهدف إلى بناء قاعدة بيانات تستقطب الكفاءات المهنية من خريجيّ التدريب التقني.تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل حققت بحول الله نتائجها المرجوه منها ونتائجها المتوقعة.وحضر ورشة العمل وحلقات النقاش مشرف التنسيق الوظيفي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالعزيز اليحيى، واطلع على ما تم تناوله من نقاط ومناقشته من تفاصيل والذي كان لحضوره الأثر الايجابي في تحفيز رؤساء وحدات التنسيق الوظيفي في منشآت التدريب التقني التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة تبوك للعمل بروح الفريق الواحد في جو إيجابي مميز ساعد على الخروج بأفضل النتائج في ختام هذه الورشة.// انتهى //23:58ت م0142