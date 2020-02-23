نيويورك 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسالتقى نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مؤخراً بمكتبه في مقر وفد المملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، نائب المندوب الدائم في وفد مملكة المغرب الشقيقة لدى الأمم المتحدة عمر قادري .وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية الراهنة على الساحتين العربية والدولية.حضر اللقاء المستشار في الوفد المغربي لدى الأمم المتحدة ياسر حلفاوي، ومن وفد المملكة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي، والسكرتير أول عبدالله بن محمد مشخص.// انتهى //00:05ت م0143