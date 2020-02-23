رام الله 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتداءات قطعان المستوطنين على مزارعين ورعاة الأغنام أثناء تواجدهم في أراضيهم بقرية التوانة في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل.كما أدانت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، قيام مجموعة أخرى من المستوطنين بوضع اليد على مساحات واسعة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، حيث وضعوا أسيجة حول مساحات من الأراضي الرعوية شرق خلة مكحول، وشمال خربة سمرة في الأغوار، إضافة الى اقتحام آلاف المستوطنين، أمس الجمعة، أراضي تمتلكها البطريركية اللاتينية في قرية تياسير، ونظموا مسيرة من منطقة البرج إلى منطقة أم لقبا، داخل حدود ممتلكات البطريركية.وقال البيان إن الوزارة إذ تدين أيضا بشدة قرار وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، عقد اجتماع للجنة التخطيط العليا من أجل المصادقة على مخططات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تقضي ببناء أكثر من 1900 وحدة سكنية، إضافة إلى الآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة التي أعلن عنها نتنياهو الأسبوع المنصرم.وأضافت الوزارة أن القرارات الاستيطانية الجديدة وتصعيد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بحماية قوات الاحتلال، تهدف للاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وفرض السيطرة الإسرائيلية بقوة ميليشات المستوطنين، في تكامل للأدوار مع حكومة الاحتلال لضم الضفة الغربية.// انتهى //00:43ت م0146