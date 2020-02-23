شنغهاي 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسقالت لجنة الصحة في إقليم هوبي بوسط الصين اليوم إن الإقليم سجل 630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت ارتفاعا من 366 حالة جديدة في اليوم السابق.وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هوبي إلى 64084 حالة.ووصل عدد حالات الوفاة في الإقليم بسبب الفيروس إلى 2346 حالة حتى نهاية يوم السبت بزيادة 96 حالة عن اليوم السابق.// انتهى //03:50ت م0154