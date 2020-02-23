الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان وسلطان برونايمشعل بن ماجد يرعى حفل سفراء التفوق 33 بتعليم جدة.. الثلاثاءسعود بن عبدالله يفتتح معرض جدة الدولي للسياحة والسفر.. الأربعاءوزير الخارجية يعقد عدة لقاءات في العاصمة الألمانية برلينرئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية للمغربسفير المملكة في الأردن يستعرض المشروعات المستقبليةالمركز الشامل للتوحد بالمدينة أحد النماذج الناجحة في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاصمدير مشروع «تعداد السعودية»: 11 ألف مراقب يعملون حالياً في الميدانرئيسة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي تصل الرياضختام الحملة التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في الغابونألف سلة غذائية للنازحين من صنعاء إلى محافظة مأربانطلاق «المؤتمر العالمي للصحة النفسية للمرأة».. الثلاثاء«مسام» ينتزع 4,911 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الثاني من فبرايردمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية في صندوق واحد خطوة منتظرةالأمم المتحدة تكافح الاتجار بالأسلحة في آسيا الوسطى بتمويل سعودي - روسيإيطاليا تحتجز سفينة تهرّب أسلحة من تركيا إلى ليبياالانتخابات الإيرانية.. صناديق بلا ناخبينبدء هدنة تاريخية في أفغانستانأنقرة تُهرّب أربع داعشيات من سورية إلى الداخل التركي// يتبع //06:01ت م0003