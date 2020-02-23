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الأحد 1441/6/29 هـ الموافق 2020/02/23 م واس
الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان وسلطان بروناي
مشعل بن ماجد يرعى حفل سفراء التفوق 33 بتعليم جدة.. الثلاثاء
سعود بن عبدالله يفتتح معرض جدة الدولي للسياحة والسفر.. الأربعاء
وزير الخارجية يعقد عدة لقاءات في العاصمة الألمانية برلين
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية للمغرب
سفير المملكة في الأردن يستعرض المشروعات المستقبلية
المركز الشامل للتوحد بالمدينة أحد النماذج الناجحة في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
مدير مشروع «تعداد السعودية»: 11 ألف مراقب يعملون حالياً في الميدان
رئيسة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي تصل الرياض
ختام الحملة التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في الغابون
ألف سلة غذائية للنازحين من صنعاء إلى محافظة مأرب
انطلاق «المؤتمر العالمي للصحة النفسية للمرأة».. الثلاثاء
«مسام» ينتزع 4,911 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الثاني من فبراير
دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية في صندوق واحد خطوة منتظرة
الأمم المتحدة تكافح الاتجار بالأسلحة في آسيا الوسطى بتمويل سعودي - روسي
إيطاليا تحتجز سفينة تهرّب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
الانتخابات الإيرانية.. صناديق بلا ناخبين
بدء هدنة تاريخية في أفغانستان
أنقرة تُهرّب أربع داعشيات من سورية إلى الداخل التركي
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