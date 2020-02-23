طرابلس 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة إعلان حكومة الوفاق أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيكون حاضرا ضمن أعمال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف موضحة أنه سيُلقي كلمة يستعرض فيها مستجدات الأزمة والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان كما سيلتقى الأمين العام للأمم المتحدة ويبحث معه تطورات الوضع في ليبيا.وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للدولة قرر بالإجماع، تعليق ذهاب ممثليه إلى جنيف للمشاركة في الحوار السياسي حتى يتحقق ثلاثة عوامل، وذلك في جلسة حضرها 86 عضوًا، لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة للمشاركة في الحوار، محددا هذه العوامل بأن يتحقق تقدم في المسار العسكري، والالتزام بالاتفاق السياسي كمرجعية أساسية لأي اتفاق.وتطرقت إلى دعوة وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقامة قاعدة في ليبيا لمواجهة “النفوذ الروسي” المتزايد في أفريقيا مفيدا أن حكومته اقترحت استضافة قاعدة بعد أن وضع وزير الدفاع مارك إسبير خططا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في أفريقيا، وإعادة تركيز عمليات النشر عالميا على مواجهة روسيا والصين.وتناولت صحف ليبيا تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن مصداقية ونزاهة الدبلوماسية الجزائرية يؤهلانها للعب دور الوسيط في حل مختلف الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك الملف الليبي مضيفا أن الجزائر تقف على مسافة واحدة من كل الفرقاء وكل المتدخلين في أي قضية انطلاقا من مبدأ عدم انحيازها.// انتهى //07:18ت م0009