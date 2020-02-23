الباحة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسيُنظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة غداً، دورة تدريبية في BLS للنساء، وذلك بمقر إدارة الهلال الأحمر بمدينة الباحة.وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن الدورة التي تبدأ من بعد صلاة العصر، تعدّ من أهمّ الدورات المتعلقة بمجالات الرعاية الطبية لجسم الإنسان، مشتملة على العديد من الاختصاصات الطبية المختلفة التي من شأنها تحديد إجراءات وطرق الرعاية الطبية المقدمة من قبل الأطباء المختصين في تقديم الرعاية الصحية المناسبة وفقًا للمرض والحالة الصحية للشخص المريض, حيث يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الهلال الأحمر.وأشار الزهراني إلى أن التسجيل في الدورة إلكترونيًا وذلك من خلال نظام التدريب للهيئة واختيار الدورة التي خصص لها الرقم 214.// انتهى //09:33ت م0018