الطائف 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واستشارك أمانة الطائف غداً، بعدد من الفرص الاستثمارية البلدية الكبرى المطروحة أمام القطاع الخاص، وذلك ضمن فعاليات "ملتقى الاستثمار البلدي"، الذي تنظمه وزارة الشئون البلدية والقروية، برعاية معالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض.وأوضح أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أن أمانة الطائف تسعى في هذه المناسبة الكبرى التي ستستمر ثلاثة أيام، إلى طرح الفرص الاستثمارية الكبيرة للمرحلة المقبلة على مستوى محافظة الطائف، مبيناً أن محافظة الطائف حرصت على التنوع في الاستثمارات المطروحة من فنادق وأسواق تجارية ومواقع سياحية، إضافةً إلى مراكز الخدمة على الطرق السريعة، ومطاعم ومدن ألعاب وغيرها، موزعةً في أنحاء المحافظة، مؤكداً أن الملتقى والمعارض المصاحبة له تعد مناسبة قوية للمستثمرين للمساهمة في برنامج جودة الحياة في المدن.وأشار آل هميل إلى أن معرض أمانة الطائف يقدم المعلومات التفصيلية للفرص الاستثمارية أمام الزوار طيلة أيام الملتقى، بمشاركة فريق عمل متخصص لإبقاء الزوار على اطلاع كامل بالتفاصيل والمعلومات حول الفرص المتاحة.// انتهى //09:59ت م0020