إسلام آباد 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه الذي أكد استعداد الجيش على مواجهة أي تحدي داخلي أو خارجي يهدد أمن وسيادة البلاد.واهتمت بنجاح باكستان في الحصول على تأييد غالبية الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي الدولية "فافت" لدعم موقفها للخروج من القائمة الرمادية للمجموعة.وأخبرت صحف الأحد عن قضاء الشرطة الباكستانية على خمسة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة على هدف حساس بمدنية بيشاور.وأشارت إلى استنفار دول المنطقة بعد تحول إيران إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا حيث لقي سبعة أشخاص مصرعهم في إيران بسبب هذا الفيروس القاتل.وتناقلت أنباء ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا في الصين إلى 2366 حالة بعد سقوط المزيد من القتلى.// انتهى //09:59ت م0021