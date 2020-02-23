الدمام 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واستنطلق غداً الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً لحساب المجموعة الثالثة حيث يلتقي المنتخب السعودي أمام منتخب الجزائر عند الساعة 3:30 مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.ويسعى المنتخب السعودي لمواصلة الصدارة، وحجز البطاقة الأولى للدور الثاني, بعد أن حقق المنتخب السعودي الفوز على فلسطين في الجولة الأولى بـ 4-0 وتعادل في الجولة الثانية أمام منتخب مصر بـ 2-2 ,فيما يسعى المنتخب الجزائري لمواصلة انتصاراته بعد فوزه بالجولة الثانية على منتخب فلسطين بهدف دون رد وحجز البطاقة للدور الثاني.وفي اللقاء الثاني من نفس المجموعة يسعى المنتخب المصري لتحقيق النقاط الثلاث في الجولة الثالثة والتأهل للدور الثاني عندما يلتقي عند الـ 3:30 مساءً نظيره منتخب فلسطين الذي يأمل بدوره تحقيق فوز شرفي له في البطولة بعد أن فقد بطاقة التأهل للدور الثاني بخسارتين في الجولتين الماضية، وذلك على ملعب سعود بن جلوي بالخبر.يذكر أن المجموعة الثالثة يتصدرها المنتخب السعودي بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن الوصيف المنتخب المصري, فيما يحل الجزائر ثالثًا بثلاث نقاط وفلسطين رابعًا في المركز الأخير بدون نقاط .// انتهى //10:26ت م0027