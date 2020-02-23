الباحة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسينظم المعهد العقاري السعودي بالتعاون مع الغرفة التجارية بمنطقة الباحة, 4 دورات عقارية متخصصة في التدريب العقاري من أجل تحفيز الباحثين عن عمل, وذلك بقاعة الإبتكار بمدينة الباحة.وتتناول هذه الدورات التي تنطلق هذا الأسبوع مقدمات في التسويق العقاري, والوسائط العقارية, وإدارة مرافق, واتحاد ملاك, وذلك ضمن مساعي الهيئة العامة للعقار والمعهد لتطوير ورفع المستوى المعرفي والثقافي للعاملين في ‏السوق العقاري، من خلال تقديم البرامج العقارية المتخصصة على يد خبراء مختصين في ‏المجال العقاري، وتحقيق أهداف إستراتيجية منها الإلمام بأنظمة وتشريعات السوق ‏العقاري السعودي وتطويره وتنظيمه.// انتهى //10:28ت م0029